«Subito tre punti per iniziare al meglio l’anno nuovo!!» Matteo Politano festeggia in rete, l'esterno del Napoli ieri è subentrato nella ripresa e ha inciso nel 4-1 finale degli azzurri di Gattuso in casa del Cagliari. Insieme a lui è entrato in campo nella ripresa anche Faouzi Ghoulam, che ha applaudito su Twitter i compagni di squadra per la vittoria raggiunta.

«Non c'era maniera migliore per iniziare questo nuovo anno: vittoria importante e tre punti! Adesso al lavoro per la prossima partita» ha subito scritto ai tifosi Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo ieri titolare in Sardegna. Accanto a Fabian la certezza Bakayoko: «Una vittoria per iniziare il 2021» il pensiero dell'azzurro. «Ci serviva una vittoria così per riprendere a correre» ha scritto Giovanni Di Lorenzo su Instagram.

