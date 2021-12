Napoli-Leicester, i tweet di Anna Trieste

Ma cosa si può dire a @sscnapoli? Uagliù, facite vuie, a comm v' vène! #NapoliLeicester

Il problema non è che questi del Leicester non hanno fatto i tamponi il problema è che il sistema dei tamponi, specialmente nel mondo del calcio, è 'na strunzat. E quanto accaduto oggi lo dimostra

Se sei un cittadino normale e hai un contatto con un positivo anche se il tuo tampone è negativo devi comunque stare in quarantena almeno 7 giorni al termine dei quali fare un altro tampone. Se sei un calciatore e il positivo è un tuo compagno invece no. Tutto qua.

Un pensiero per Politano che dopo il covid si becca pure la diarrea galoppante

MATTEO SII FORTE

Zielinski capitano

Spalletti per la prima volta in mascherina

CORTESEMENTE MANTENETE LA DISTANZA DI SICUREZZA GRAZIE

Al minuto due il Napoli già vicinissimo ad andare sotto ma viene salvato da

MARIO RUI

GRAZIE MARIO! (cit Parisina)

ounasssssssssssssssssssssssssssssss



Assist di Petagna gol con tunnel di Ounas MIO DIO MA STO SOGNANDO



Ma Petagna che resiste a una carica e mantiene palla l'avete visto pure voi o è un effetto della pioggia in campo?



Adam je t'aime



Petagna non ci sei mai quando abbiamo bisogno di te tipo quando ti arriva un pallone buono da schiaffare nella rezza MA CH SANG R'A CULONN



Rrahmani che quasi fa autogol poi per farsi perdonare acchiappa una pallonata rint'a panz ma aspetta per svenire che il Leicester sia fuori dalla nostra area MERAVIGLIOSO



L'azione interdittiva di Zielinski a centrocampo è pari se non inferiore alla mia quando vedo friggere una palla di riso



LASCIATE CHE LE PALLE VENGANO A ME!



Questo era un assist jaaaaaaaaaaa #petagna



ELMMMMMMMMMMMMMAS

Dico la verità io sto apprezzando questo fatto che se si rende conto che non è arte sua Petagna la passa (bene) agli altri. VAI COSI'



Solo noi possiamo prendere gol da una squadra che segna su assist involontario di culo di un nostro calciatore #GOL #leicester

E vabbè



Ma perché ogni volta che deve fare una rimessa laterale Mario Rui mi pare quello che scende e di incazza perché trova la macchina parcheggiata annanz o garage MO' A CHI AGGIA VATTER JAMM BELL



E' una rimessa Mario siamo tuoi amici dai



Hanno pareggiato e diciamo che Meret la palla l'aveva pure vista arrivare ma chi lo sa avrà pensato "Vabbuò ma chest mo' mica vven ccà? Io che c'entro? Chi siete voi? Jatevenn"



Questo pareggio, al momento, non ha nulla a che vedere con le assenze, gli infortuni etc. Si tratta di difesa di mmerd



Non me la sento di biasimare i ragazzi, ormai da quando si è infortunato Osimhen ci vuole almeno un quarto d'ora per fare un contropiede e quindi è normale che Adam parte e gli altri stanno ancora parcheggiann a machin



Questa partita (finora) ha un senso solo se il Napoli ha scientemente deciso di uscire dall'Europa League



Piove da un mese, il Napoli va una merda da un mese GESUCRI' MA CHE CAZZO TI ABBIAMO FATTO NOIALTRI NAPOLETANI? A Natale te facimm pur fa a star rint'o presep



GLI ALTRI FANNO SOLO L'ALBERO CAZZO

Lozano si scomma a sangue in uno scontro di gioco e a questo punto il pellegrinaggio a piedi a Montevergine si rende assolutamente improrogabile



Ormai i giocatori del Napoli entrano in campo pregando non tanto per la vittoria quanto per la sopravvivenza



Malcuit che trema al momento di entrare in campo al freddo e al gelo SEI TUTTI NOI VAI KEVIN



A Napoli si sta verificando tecnicamente quello che può definirsi O PATAPAT 'E LL'ACQUA



Non lo so se mi manca più Kalidou o Frank. Quello che so è che mi mancano come mi mancava il bidet a Berlino



Entra Mertens?



Petagna finirà per farmi smettere di credere nel dogma "omm 'e panz omm 'e sustanz" già lo so maledetto



EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELMAS



OMMIODIOOOOO



Il gol di Elmas si definisce tecnicamente "Famm fà ambress prima che si rialza Petagnaaaa"



Di Lorenzo MA TUTT'APPOST FRATE'?



Se solo Di Lorenzo mettesse i palloni in mezzo per noi così come lo ha messo adesso per il Leicester la metà dei nostri problemi sarebbe risolta



Vabbè la metà. Un quarto

Ounas lo so che hai preso una gomitata MA DEVI SOPPORTARE



"Petagna ha spazio ma non se ne accorge" Cit @SkySport



Uà pure io non mi sento bene vedo Manolas in mezzo al campo



Comunque Manolas entra in campo schiattandosi dalle risate MANOLAS MA CH CAZZ TIEN A RIRER VAI A COPRIRE VAI



Mertens sta battendo i pugni a terra che si è fatto male dopo essere andato lui ncuoll a n'at MA RAGAZZI MIEI QUA LA CIORTA GIA' E' AVVERSA MA PUR VUIE MA CH SFACCETT VULIT GUARDA' ANNANZ QUANN CAMMENAT



Meret che esce di due cm dai pali per prendere il pallone è troppo per le mie conoronarie addio



Marò Malcuit che stava combinando!



Adesso APPLAUSI per Petagna che in mezzo a tre di loro lotta come un controllore che controlla i green pass nella Vesuviana



FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



LA GARA DELLA RESURREZIONE



Più che altro i denti di Lozano arò stann? Ancora in mezzo al campo



Voi pensate che stiamo festeggiando per la vittoria, per il continuo in Europa League ma la verità è che stiamo festeggiando perché siamo ancora vivi



Orgogliosa di questa squadra che non molla mai. MAI #ForzaNapoliSempre



Provateci voi a giocare sotto al diluvio, con i compagni che cadono a tipo il Vietnam, con Meret che fa che 'o fatto non è 'o suoie: per stasera ONORE a

@sscnapoli! #napolileicester #3a2 #forzanapolisempre