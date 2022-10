Napoli, il Liverpool cade ancora Klopp: «Non sottovalutare azzurri»

«Non abbiamo giocato male per larga parte del match, mi è piaciuto l’approccio avuto dalla squadra ma poi ci si spegne la luce e subiamo gol come quello del primo svantaggio». Il Liverpool cade ancora, i Reds si fanno travolgere in casa dal Leeds e ora contro il Napoli Jurgen Klopp vorrebbe provare a dimenticare l'amarezza prendendosi almeno il primo posto nel girone di Champions League.

«Non abbiamo scuse, ma dobbiamo fare i conti da inizio anno con tanti calciatori infortunati o non al massimo della condizione» ha spiegato il tedesco. «Anche per questo non riesco a gestire le nostre energie. La partita con il Napoli è già alle porte, giochiamo in casa e contro una squadra forte, non possiamo pensare di sottovalutarla anche se siamo già qualificati agli Ottavi di Champions: ci servono nuove energie, poi avremo il Tottenham in trasferta e dovremo continuare a lottare con le forze che abbiamo».