Ultimo aggiornamento: 00:50

«È un punto importantissimo in una gara difficilissima. Contro una squadra che sta facendo una stagione incredibile». Protagonista nel finale di match, Fernando Llorente fa i complimenti ai suoi. «Abbiamo attaccato bene nel primo tempo, non era facile vincere qui e alla fine siamo usciti con un pareggio».«Qual è stata la chiave della partita? Sicuramente trovare il gol nel primo tempo, nel finale del secondo tempo ci è mancato il secondo gol che poteva darci tranquillità, ma i giocatori sono più stanchi nei finali di gara» ha continuato lo spagnolo del Napoli ai microfoni di. «Mi ha cercato il Boca? Sì, ma volevo continuare in Europa, volevo giocare ancora la Champions».