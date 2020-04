LEGGI ANCHE

Una brutta notizia quella che ha raggiunto Allan nelle scorse ore. Uno zio del calciatore azzurro, che viveva in Brasile, è scomparso ieri eha voluto dedicargli un lungo post Instagram visto il forte rapporto che aveva legato i due dentro e fuori dal campo di calcio.«Te ne sei andato e non riesco ad abbracciarti e. Di te ho solo bei ricordi. Non dimenticherò mai la mia infanzia insieme a te: i nostri giochi di carte, i nostri viaggi al mercato per preparare il barbecue» scrive il centrocampista del Napoli . «Non dimenticherò mai la tua felicità quando per un anno intero ho giocato nel tuo club: non ti perdevi una partita, ti vedevo. Non so immaginare la mia vita senza te che mi aspetti alla porta. Grazie di tutto zio, vai con Dio e riposa in pace».