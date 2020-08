LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come ogni anno, anche stavolta a pochi giorni dalla presentazione viene svelata dal web la nuova maglia azzurra che accompagnerà la squadra di Gattuso nella prossima stagione: la novità principale (ma già annunciata) è la scomparsa degli sfondi nei loghi del main sponsor, quindi siache MMsc modificheranno la loro estetica sul petto della nuova maglia. Stesso dicasi perche campeggerà sul retro.Sulle spalle il logotorna a fare capolino, al centro del petto la toppa per laconquistata contro ladi Sarri lo scorso giugno. Novità per le altre due maglie a disposizione: una sarà completamente in blu scuro con inserti rosa, mentre l'altra sarà bianca e avrà inserti in verde scuro che richiameranno anche la collezione lifestyle messa insieme da. Per i portieri maglia verde o oro con inserti in azzurro.