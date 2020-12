Ha fatto il suo esordio la scorsa domenica contro la Roma in campionato per ricordare e omaggiare la memoria di Diego Armando Maradona, così la nuova Kombat Pro Special di Kappa è entrata subito nel cuore dei tifosi. E nelle loro voglie natalizie. Il Napoli e Kappa - che avevano già pensato a un omaggio maradoniano prima della sua scomparsa - sono però stati presi in contropiede visto l'altissima richiesta che è partita sin dalle ore successive al match contro i giallorossi.

Ieri sera il nuovo esemplare albiceleste - destinato a far parte a lungo della storia delle maglie napoletane - è sbarcato sul sito ufficiale del club azzurro ed è stato preso d'assalto dai tifosi: nonostante qualche mugugno sui social (il prezzo finale del prodotto si attesta sui 115 euro), i napoletani hanno tanto apprezzato la nuova maglia che sarà spedita però dal prossimo 14 dicembre, essendo possibile oggi solo la prenotazione fino a esaurimento scorte.

