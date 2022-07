Napoli-Mallorca, errore di Meret: pioggia di critiche sui social

Ci ha messo lo zampino anche un po' di sfortuna, quando nel secondo tempo Alex Meret non riesce a bloccare un colpo di testa di Muriqi che diventa perfetto assist per Raillo e il Mallorca. Ma sui social i tifosi del Napoli non vogliono saperne: pioggia di critiche per il portiere azzurro, che in questi giorni è finito anche nell'occhio del ciclone del mercato per quel futuro che a Napoli non è assicurato e le voci insistenti di Kepa che potrebbe soffiargli il posto in azzurro.

«Ma la dirigenza che cosa sta aspettando a prendere un portiere di spessore? Vogliamo rischiare la B ?» chiede l'utente Alessandro su Twitter. Anche un alro utente gli fa eco: «Mario Rui in giornata no, ha di fatto disturbato Meret sul gol mettendolo in difficoltà e non ne azzecca una, assolutamente da rivedere». Per Emanuele l'errore non ci sta: «Dispiace ammetterlo ma l'errore di Meret non è giustificabile. Ci saremmo incazzati anche sul campetto di calciotto tra amici».