© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI -. È scritto sul fiocco posto sulla porta della stanza dell’ospedale Capilupi di Capri dove stanotte è nato il figlio di, accanito tifoso del Napoli, ristoratore e amico personale dell’attaccante del Napoli, Dries Mertens , che frequenta il suo storico ristorante “Il Verginiello” a due passi dalla Piazzetta durante le vacanze che si concede sull’isola con la fidanzataL’attaccante belga quindi eguaglia nuovamente Diego Armando Maradona . Dopo averlo raggiunto e superato nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del Napoli con la doppietta siglata mercoledì sera contro il Salisburgo in, Mertens questa notte ha visto nascere il primo bambino italiano a cui è stato dato il suo nome, sia nella versione belga che in quella napoletana, come recita il fiocco postato da Nino e dalla neo mammasu Facebook. Un rito che fra i tifosi azzurri è stato concesso solo ai grandi. All’epoca c’è chi addirittura chiamò il figlio Savoldi, poi arrivò Maradona e fioccarono i Diego Armando. Adesso tocca al nuovo mito, “Ciro” Dries, un segno forse per Mertens che lontano da Napoli non può restare.