Napoli, Mertens operato alla spalla: tornerà in campo tra tre settimane

Non si ferma la sfortuna di Dries Mertens. Come confermato dal Napoli, l'attaccante azzurro in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra, la stessa infortunata già lo scorso marzo sempre in nazionale.

L'intervento è stato effettuato in patria dopo l'eliminazione del Belgio agli Europei da parte del dottor Declercq e sotto la supervisione del dottor Canonico, responsabile medico del Napoli. Il giocatore azzurro ora dovrà osservare un periodo di riposo di 2-3 settimane e poi inizierà il percorso riabilitativo durante il ritiro di Dimaro, come riportato dal comunicato ufficiale.