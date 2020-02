LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È tornato da titolare ieri sera a Milanoe ora non ha alcuna intenzione di lasciare spazio ad altri. Il belga è stato protagonista nella vittoria di San Siro contro l'Inter e, nonostante un contratto in scadenza, si attesta come leader degli azzurri.Oggi, il giorno dopo il successo milanese, il belga è tornato a divertirsi nello spogliatoio con un balletto filmato dal compagno. Tanti gli apprezzamenti dei tifosi sui social.