Non potrà essere in campo a causa di quell'infortunio alla spalla rimediato in nazionale una settimana fa, ma Victor Osimhen non si perderà Napoli-Milan. Almeno alla tv. L'attaccante azzurro ha voluto mandare un messaggio ai suoi compagni di squadra direttamente via Instagram: «Buona fortuna ragazzi e forza Napoli» ha scritto il nigeriano in attesa del match.

