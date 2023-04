Napoli-Milan, Zielinski: «Dovevamo far fallo su Brahim Diaz. Ora rimontiamo»

Subentrato a partita in corso nella ripresa con il Verona ieri, Piotr Zielinski si proietta a Napoli-Milan, supersfida di Champions League del prossimo martedì: «A Milano abbiamo avuto le nostre occasioni, una a inizio partita, ma non abbiamo saputo sfruttarle. È un peccato, certe occasioni in Champions League non puoi sbagliarle. Abbiamo fatto però una buona prestazione, mettendo pressione al Milan, purtroppo abbiamo perso la partita pur meritando di più».

«Il gol subito? Dovevamo far fallo sull’avversario quando è partito. Brahim Diaz è un calciatore forte, ma certe azioni devi fermarle in tutti i modi» ha spiegato Zielinski ai media polacchi. «Sfortunatamente non ci siamo riusciti e abbiamo subito gol. Dovremo stare più attenti martedì: il risultato ci consente ancora di sperare, tutto è ancora aperto. Giocheremo in casa, davanti alla nostra tifoseria, vogliamo ribaltare il risultato e prenderci le semifinali».