De Laurentiis e ultras, pace fatta: «Uniti per vincere»

«Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!». La grande pace sembra fatta. Aurelio De Laurentiis incontra i rappresentanti del tifo ultras di Curva A e B insieme con il legale Emilio Coppola per distendere gli animi in vista di Napoli-Milan del prossimo martedì. Queste le parole del patron azzurro che sui social ha anche condiviso la foto dell'incontro.

