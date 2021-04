Napoli, spunta il nome di Militao: azzurri pronti se il Real lo libera

Quello di Éder Militao è uno dei nomi nuovi del calcio europeo, molto apprezzato dagli scout di tutto il mondo. Il centrale brasiliano ha appena 23 anni ma il suo passaggio dal Porto al Real Madrid - per una cifra intorno ai 50 milioni di euro - ha pesato tanto sulle prestazioni del centrale difensivo brasiliano, che ora potrebbe anche finire sul mercato.

Secondo quanto riporta Fichajes.net, infatti, a scommettere su Militao a Madrid è stato Zidane e se l'allenatore francese dovesse lasciare ai saluti potrebbe finirci anche il difensore. Che in Italia è molto seguito: Napoli, Inter e Juventus sarebbero pronte a provare il colpo se si rivelasse una occasione da non perdere a Madrid, mentre il Real cercherà di investire su altre pedine per rifondare la difesa del post Sergio Ramos.