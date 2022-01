Napoli, mini abbonamenti in vendita per i match con Samp e Fiorentina

Si riparte. Il Napoli comunica ai propri tifosi, attraverso i canali ufficiali del club, che alle ore 15.00 di oggi 4 gennaio 2022 sono ufficialmente ripartite le vendite dei mini abbonamenti a due gare e dei singoli eventi Napoli-Sampdoria di Campionato (9 gennaio) e Napoli-Fiorentina di Coppa Italia (13 gennaio). La vendita si era interrotta dopo la decisione del governo di riportare la capienza degli stadi italiani dal 75% al 50% del massimo consentito.

Sarà possibile acquistare i titoli sia online che presso i soliti punti vendita abilitati all'acquisto dei tagliandi. Ancora non è stata riattivata, invece, la vendita dei biglietti per Napoli-Barcellona, supersfida di Europa League in programma allo Stadio Maradona il prossimo 24 febbraio.