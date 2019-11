LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vittoria importante per restare attaccati al treno qualificazione è la prova di essere ancora un punto di riferimento per la Serbia.in campo per tutto il match contro il Lussemburgo, vinto dai suoi per 3-2.Nell'altra sfida della serata europea,ritrova la nazionale albanese solo per un tempo, inserito da Reja dopo l'intervallo. Per l'Albania, però, viene fuori un deludente pari per 2-2 contro Andorra. «Dovevamo essere più pronti. Penso che l’abbiamo preso sotto gamba e siamo stati puniti in due momenti, non riuscendo a invertire il risultato. Con la Francia sarà un’altra partita, tutti i giocatori non vedono l’ora e sono pronti a giocare con concentrazione e dare il massimo», ha detto il terzino.