Napoli, negativi al Covid tutti i tamponi del gruppo azzurro

Ottima notizia per Luciano Spalletti a ridosso della prossima amichevole in ritiro. Come informato dal club, sono risultati tutti negativi al Covid i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. Sabato la sgambata prima dell'addio al ritiro, l'avversario è ancora da definire.

LEGGI ANCHE Napoli ancora vigile per Shaqiri: ma il Liverpool chiede 14 milioni