Napoli, Anguissa rivede il campo: ancora a parte Fabian e Insigne

Con l'inofrtunio di Stanislav Lobotka, il Napoli spera di poter recuperare quanto prima gli altri elementi mancanti del centrocampo. Come riportato dal club, anche questa mattina Fabian Ruiz ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Per Anguissa, invece, allenamento personalizzato in campo nella speranza di poter tornare a disposizione tra il Leicester e l'Empoli.

E tra Europa League e campionato si rivedrà anche il capitano Lorenzo Insigne, che questa mattina ha fatto terapie per rimettersi quanto prima dai guoi muscolari che ne stanno condizionando la stagione. Anche per Kostas Manolas lavoro personalizzato in palestra e poi parte dell'allenamento in gruppo. Per Kalidou Koulibaly solo terapie.