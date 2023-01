Napoli, nuovo record: +13 per la prima volta in Serie A

Non la smette di scrivere record il Napoli di Luciano Spalletti: gli azzurri, dopo la vittoria sulla Roma al Maradona, allungano in testa alla classifica. Come riportato da Opta Italia, per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la prima in classifica ha accumulato 13 punti di distanza dalla seconda dopo le prime venti partite giocate. Il precedente maggior distacco erano gli 11 punti della Roma dall'Inter nella stagione 2006/07.

