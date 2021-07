Napoli, Olivera ora è più vicino: il terzino supera Emerson Palmieri?

Non sembra sbloccarsi la trattativa che potrebbe portare Emerson Palmieri a Napoli dopo le ultime stagioni al Chelsea. Tra azzurri e il club inglese non c'è accordo sulla formula, un impasse che potrebbe portare Giuntoli a spingere su altri obiettivi come Mathias Olivera.

Il terzino uruguaiano del Getafe è già da diverse settimane nel mirino del Napoli che cerca eventuali alternative all'italo-brasiliano campione d'Europa. Le quotazioni di Olivera, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono in salita in queste ore: il calciatore classe 1997 ha giocato oltre 30 partite di Liga nell'ultima stagione, la sua valutazione si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro.