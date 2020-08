LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovoriparte dae il ds Vagnati, i due volti che proveranno a rilanciare la squadra il prossimo anno dopo una stagione deludente. Per farlo, la prima idea del nuovo corso potrebbe essere provare a strappare almeno in prestito al Napoli Alex Meret , che proprio Vagnati aveva portato alla Spal per il biennio 2016-2018.L'idea dei granata, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe essere quella di uno scambio di prestiti:a Torino, in azzurro invece ci potrebbe finire Salvatore Sirigu , che non ha giocato le ultime due partite di campionato e che vorrebbe tentare una nuova esperienza in Serie A. Tra le squadre interessate, non è nuovo il nome del, che avrebbe voluto portarlo in azzurro già qualche anno fa come profilo di esperienza per la porta.