Napoli, Osimhen non gioca con la nazionale e la Nigeria perde 0-2

Comincia male l'avventura 2024 per la Nigeria di José Peseiro.

Anche se in amichevole, la nazionale delle aquile viene sconfitta dalla Guinea in uno dei match di preparazione alla prossima Coppa d'Africa che vedrà protagonista anche la nazionale di Victor Osimhen.

L'attaccante del Napoli non è stato utilizzato nel match amichevole di oggi dal Ct: Peseiro ha tenuto a riposo tante stelle - compreso Lookman dell'Atalanta - dal primo minuto, soprattutto Osimhen che è arrivato da poco nel ritiro della nazionale nigeriana e non è stato rischiato. La Nigeria comincerà il suo percorso in Coppa d'Africa la prossima domenica contro la Guinea Equatoriale.