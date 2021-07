Si trasforma in un abitante di Springfield, la cotta americana "famosa" per essere la casa della famiglia Simpson, ma non manca mai la maglia azzurra del Napoli. Victor Osimhen si diverte in rete e pubblica una sua caricatura sui social, opera realizzata per lui dall'artista napoletano Giuseppe Avitabile.

