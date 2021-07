Napoli, la prima volta di Spalletti e poi subito summit di mercato

Primo giorno da napoletano per Luciano Spalletti, neo allenatore azzurro arrivato questa mattina a Napoli direttamente dalla Toscana. Per Spalletti viaggio a Castel Volturno, al centro tecnico della squadra che allenerà dalla prossima settimana: summit con il presidente Aurelio De Laurentiis per gettare le basi - anche di mercato - per la stagione che sta per cominciare.

