Napoli, sarà ancora sfida al Bayern: azzurri all'Allianz Arena il 31 luglio

La prima grande amichevole internazionale per il Napoli di Luciano Spalletti arriverà il prossimo 31 luglio: come confermato dal club, infatti, gli azzurri affronteranno il Bayern Monaco nella “Audi Football Summit”, organizzata in Germania da MatchIQ. L’incontro si giocherà all’Allianz Arena alle ore 16.30 e sarà il primo grande test dopo il ritiro che si svolgerà a Dimaro.

LEGGI ANCHE Flemming, ecco la qualità low cost: chi è l'olandese che piace al Napoli

Un faccia a faccia, quello contro il Bayern Monaco, che sa già d'estate: nel 2012, infatti, fu il Napoli di Mazzarri ad affrontare a Trento in amichevole i tedeschi, vincendo il match 3-2 con gol decisivo di Insigne. L'allenatore toscano aveva affrontato il Bayern con il Napoli anche nella precedente stagione di Champions League. L'ultimo precedente, invece, risale all'Audi Cup dell'estate del 2017, che vide la sconfitta azzurra per 0-2.