Napoli-Salernitana, Insigne e Ospina in gruppo: sono pronti per il derby

Lorenzo Insigne ha svolto lavoro con il gruppo a disposizione di Luciano Spalletti. Questa la migliore notizia per l'allenatore toscano che questa mattina ha ritrovato pienamente il suo capitano in vista del match contro la Salernitana della prossima domenica.

Un derby in cui non rischiare ma a cui si avvicina anche David Ospina: il portiere colombiano, come confermato dal club attraverso i suoi canali ufficiali, questa mattina ha fatto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo.