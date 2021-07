Napoli, altra pretendente per Ounas: c'è il Marsiglia sull'esterno azzurro

Un futuro tutto da scrivere per Adam Ounas, il calciatore del Napoli che ha speso l’ultima stagione in prestito tra Cagliari e Crotone. Dopo un’ultima parte di stagione a buoni livelli, l’algerino che ora si gioca un posto in maglia azzurra ha acquistato tante pretendenti non solo in Italia.

Se in Serie A le squadre che lo seguono non mancano, infatti, l’ultima pretendente che si è aggiunta alla lista è il Marsiglia che lo riporterebbe volentieri in Ligue 1, dove il Napoli lo aveva comprato quattro anni fa. Come riportato dai media algerini, il club azzurro deciderà solo ad agosto il futuro di Ounas, in attesa di capire anche come si chiudere la querelle Insigne, con cui potrebbe fare coppia in quella zona di campo.