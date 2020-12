Come dice la maestra? «È bravo, ha tante qualità ma non sempre si applica come dovrebbe». Il Napoli del 2020 potrebbe essere sintetizzato in questo giudizio, come si fa alle scuole elementari. Perché il momento migliore, ovvero quando si è messo a studiare sodo, è stato solo sotto esame, ovvero a ridosso della fase calda della Coppa Italia, alla ripresa dopo il lockdown. Ci vorrebbe per prima cosa un 6 politico di partenza per il Napoli e per tutto il calcio italiano che doveva ripartire e lo ha fatto, nell'era della pandemia e degli stadi vuoti e mentre tutti gli altri sport avevano alzano bandiera bianca.

È stato un 2020 che il Napoli ricorderà per la conquista della Coppa Italia in un Olimpico senza un solo tifoso sugli spalti. È stato l'anno (calcisticamente parlando) dei tormenti iniziali per un gruppo ormai disintegrato e che il nuovo allenatore ha ricostruito pezzo dopo pezzo. 59 punti nell'anno solare, due in meno di Juventus, Inter e Atalanta. Solo il Milan ha fatto decisamente meglio (71 punti).

Non era semplice, a luglio, onorare la stagione dopo la sconfitta con l'Atalanta che di fatto tagliava fuori gli azzurri dalla corsa per il quarto posto. La caduta di Barcellona ha lasciato l'amaro in bocca per quello che si poteva osare e che la squadra non è riuscita a osare. Poi la nuova stagione, ancora con alti e bassi: bene in Europa League (tranne l'esordio con l'Az) e un campionato dove La verità è che se il Napoli dà il massimo, può battere tutti, se non lo fa, può perdere con molti. Come è successo con Lazio e Torino. Le energie per fare meglio ci sono, anche se si gioca ogni tre giorni. Ma, anche quando si sa di essere più forti bisogna dare tutto. Con una partita in meno è a un solo punto dal quarto posto. Un anno fa, allo sosta natalizia i punti di distanza dalla Champions erano undici.

