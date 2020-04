LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unadiversa, sicuramente da ricordare anche per la famiglia Insigne . Lorenzo, Jenny, Carmine e Christian, da oltre un mese insieme in casa a Posillipo, con vista sul mare e poco altro. Il capitano delsi è divertito in queste settimane a stringere il rapporto con i suoi fan sui social tra, pizze e prelibatezze in cucina, e non poteva non farlo anche questa domenica.Così glisi sono divertiti tra le uova e i dolci pasquali, realizzati dalle mani dei due piccoli di casa. E il capitano del Napoli si è poi cimentato a caricare sul web il risultato finale, in attesa di poter tornare presto a condividere gol e magie in campo.