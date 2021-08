Il Napoli si diverte col Pescara: 4-0 ed è pronto per il campionato

Quattro gol, tre punti (se ci fossero) e tante indicazioni per il campionato che sta per cominciare. La prima: Victor Osimhen e Lorenzo Insigne non vogliono smettere di segnare e fare bene. La seconda: l’estate azzurra si chiude con sole vittorie. La terza: serve davvero poco al Napoli di Spalletti per essere pronto all’esordio della stagione. Gli azzurri battono 4-0 il Pescara nell’ultima amichevole dell’estate, il saluto del club al ritiro di Castel Di Sangro che si chiude dopo dieci giorni di lavoro e gol. Poteva essere più largo il risultato, ma le indicazioni arrivate dal Patini dopo l’ennesimo successo possono far ben sperare Spalletti e il suo staff.



Partita inaugurata subito da Osimhen: invenzione di Politano - il più ispirato con il capitano - per Insigne che appoggia al centro al nigeriano e Napoli avanti. Poi è Elmas a procurarsi il rigore trasformato dallo stesso Insigne: 2-0 in venti minuti. Il ritmo si abbassa perché il caldo si fa sentire, ma il Pescara dalle parti di Meret - lanciato titolare - non ci arriva mai dopo la traversa di Frascatore in avvio. Spalletti aveva risparmiato solo gli assenti Manolas e Zielinski, schierando poi la formazione titolare con Elmas e Rrahmani in sostituzione.

Dopo l’intervallo, il toscano lancia in campo Ospina, Gaetano, Malcuit e Ounas, proprio l’algerino segna il tris al primo pallone toccato. Girandola di cambi che fa rifiatare gli azzurri, Insigne, Elmas e Fabian che si accomodano in panchina e il poker segnato da Zedadka appena entrato. È l’ultimo squillo di una gara a senso unico. La prossima varrà i primi tre punti dell’anno e gli azzurri sembrano essere pronti a fare sul serio.

6’ - Il Primo tiro della gara è di Pompetti: dalla lunga distanza, poche difficoltà per Meret in porta.

9’ - Gol del Napoli! Grande azione di Politano che inventa un assist fantastico per Insigne. Il capitano serve Osimhen al centro dell’area, tutto solo non può sbagliare!

16’ - Pescara pericoloso con Frascatore che di testa sorprende Mario Rui e prende la traversa.

18 - Raddoppio Napoli! Elmas si guadagna il rigore, Insigne lo trasforma! 2-0 in venti minuti.

22’ - Progressione di Osimhen che fa fuori mezza difesa avversaria, ma il destro dal limite finisce largo.

27 ‘ - Incredibile occasione sbagliata dal Napoli: Elmas tutto solo davanti al portiere serve Fabian ma lo spagnolo si fa anticipare da Nzita a due passi dalla linea di porta.

45’ - L’ultimo tiro del primo tempo è di Zappella, ma il destro finisce altissimo. Le due squadre vanno negli spogliatoi.

46' - Tre cambi per gli azzurri all'intervallo: entrano Ospina per Meret, Malcuit per Mario Rui e Gaetano per Lobotka.

47' - Parte subito forte il Napoli: cross di Malcuit, Osimhen non riesce a indirizzare il pallone in porta.

48’ - Speedy Ounas! Il tris del Napoli lo segna proprio l’algerino che ruba palla e si invola in porta beffando la difesa del Pescara.

54’ - Altra occasione per gli azzurri: uno-due Insigne-Elmas, il capitano spreca il poker e si fa parare il destro.

62’ - Napoli sprecone: Fabian Ruiz esce bene a centrocampo dopo una bella manovra azzurra, serve Osimhen che tutto solo sbaglia davanti al portiere.

70' - Petagna non riesce a mettere la firma sul match: il tiro dell'attaccante azzurro viene neutralizzato da Sorrentino.

78' - Gol anche per Zedadka! Il poker del Napoli arriva dopo una grande giocata di Malcuit sulla destra: il francese serve il compagno appena entrato per il 4-0

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret (dal 46’ Ospina), Di Lorenzo (dal 63’ Zanoli), Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui (dal 46’ Malcuit); Fabian (dal 63’ Palmiero), Lobotka (dal 46’ Gaetano), Elmas (dal 77’ Machach); Politano (dal 46’ Ounas), Osimhen (dal 63’ Petagna), Insigne (dal 77’ Zedadka). All. Spalletti

A disposizione: Idasiak.

Pescara (3-4-3): Radelli (dal 46’ Sorrentino), Cancellotti, D'Ursi, Memushaj (dal 68’ Longobardi), Zappella (dal 46’ Chiarella), Drudi (dal 84’ Valdifiori), Pompetti, Milos (dal 76’ Belloni), Nzita (dal 58’ Rasi), Frascatore (dal 58’ Veroli), Marilungo (dal 46’ Ingrosso). All. Auteri

A disposizione: Di Gennaro, D'Aloia.

Arbitro: Sig. Miele

Marcatori: 9’ Osimhen, 18’ Insigne (rig), 48’ Ounas, 79’ Zedadka.

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

Note: ca 3mila spettatori