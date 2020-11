«La sconfitta di stasera non deve cambiare i nostri obiettivi». Andrea Petagna non si tira indietro, nonostante un ko contro il Milan che brucia all'ambiente Napoli. «Abbiamo fatto una buona gara anche con il Milan, dobbiamo essere più cinici in avanti. I responsabili siamo noi tutti che andiamo in campo, dobbiamo metterci qualcosina in più».

«Se ci è mancato qualcosa è vero, ma non dobbiamo cambiare i nostri obiettivi» ha continuato Petagna a Sky Sport. «Giovedì abbiamo una partita importante, poi verrà la Roma: siamo appena a inizio stagione e non dobbiamo farci influenzare. Dobbiamo lavorare in settimana, i risultati alla lunga verranno. Anche con il nuovo modulo, credo che ci stiamo adattando al meglio».

