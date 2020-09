LEGGI ANCHE

Dopo la partita di sabato vinta con l’Everton, Allan è tornato aper il trasloco definitivo e per lasciare l'abitazione che l’aveva ospitato negli ultimi cinque anni, da quando era arrivato in città a vestire i colori azzurri.Anche la famiglia del brasiliano, infatti, era rimasta ain questi giorni di avvio della sua avventura in Inghilterra.Prima di dire addio alla città che lo ha ospitato, l’ex azzurro è rientrato aper un giorno, ha incontrato gli amici più importanti e ha voluto salutarli ieri sera tutti con un evento a Villa Lucrezio, a Posillipo. Un vero e proprio partycon tutta la famiglia e allietato dalla musica brasiliana per l'addio napoletano prima di fare ritorno da Ancelotti a Liverpool.