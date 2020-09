LEGGI ANCHE

Tutto fermo anche in questo primo weekend di campionato. Arkadiusz Milik e ilnon trovano un accordo definitivo prima del passaggio allasulle pendenze che il club azzurro e il polacco si portano dietro, così resta bloccato il grande domino delle punte che avrebbe dovuto infiammare il mercato italiano a due settimane dalla fine.Dopo il comunicato odierno della Roma, che ha smentito i dubbi sulle condizioni fisiche dell'attaccante polacco, oggisi è allenato a Napoli , in attesa di una soluzione e non essendo al seguito della squadra dia Parma. In attesa resta anche la, che dalla Roma aspetterebbe ancora l'ok per l'arrivo in bianconero di Dzeko.