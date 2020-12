Sarà Orel Grinfeld l'arbitro di Napoli-Real Sociedad, arbitro dell'ultimo turno del Girone F di Europa League. Il fischietto israeliano sarà coadiuvato allo Stadio Maradona dagli assistenti Roy Hassan e Idan Yarkoni, oltre che dal IV Uomo Gal Leibovitz.

Grinfeld, 39enne, ha già diretto tre gare nella Champions League di quest'anno - tra cui la vittoria della Juventus in casa del Ferencvaros lo scorso novembre - e lo scorso anno aveva diretto l'Atalanta in casa del Manchester City, ma non ha mai incrociato il Napoli né la Real Sociedad in Europa.

