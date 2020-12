La brutta notizia delle ultime ore ha complicato le cose in casa Napoli: Elseid Hysaj e Amir Rrahmani - già positivi al covid e poi tornati negativi ad allenarsi una settimana fa - si sono nuovamente positivizzati e resteranno quindi ancora in isolamento in attesa di ulteriori accertamenti clinici. I due azzurri restano dunque fuori dai convocati di Gattuso per la sfida di stasera contro la Real Sociedad, al pari di Victor Osimhen che non è ancora rientrato dal problema alla spalla.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini;

Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui;

Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko;

Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.

