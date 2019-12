© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è un buon momento per il Napoli e per, che ieri a Udine non é riuscito a lasciare il segno pur essendo tornato titolare dopo due gare in panchina. Lo spagnolo, da sette anni in azzurro, ha però conquistato a Udine un altro traguardo importante.LEGGI ANCHE Euri avversarie, il Genk vince prima di Napoli. Bene Liverpool e Salisburgo L'ex Real Madrid ha raggiuntoal quinto posto dei più presenti giocatori con la maglia del Napoli in tutte le competizioni, con 322 presenze. Ferrara è stato raggiunto contemporaneamente anche da Lorenzo Insigne che alla Dacia Arena ha collezionato la presenza numero 247 in Serie A, al sesto posto della speciale classifica proprio come l'ex difensore azzurro.