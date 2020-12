A poche ore dalla gara di Crotone, il Napoli torna subito in campo. Giovedì c'è la sfida alla Real Sociedad, un match che potrebbe essere il primo ostacolo vero nella stagione degli azzurri che - vincendo - si guadagnerebbero il passaggio del turno ai sedicesimi di Europa League da primi nel Girone F.

LEGGI ANCHE Napoli, la Real Sociedad si ferma: pareggia e perde la testa della Liga

La squadra questa mattina si è divisa in due gruppi: quelli che sono andati dall'inizio in campo allo ieri sera hanno svolto lavoro di scarico in palestra, gli altri uomini della rosa hanno svolto riscaldamento seguito da passing drill. Di seguito esercitazione con posizionamento tattico e seduta tecnica. Continuano le terapie per Malcuit, così come le terapie e il lavoro in campo e palestra per il nigeriano Osimhen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA