Arriverà mercoledì sera a Napoli la Real Sociedad e lo farà da non più capolista in Liga: la squadra di Imanol Alguacil, infatti, non è riuscita a superare il Deportivo Alaves in trasferta e lo 0-0 è valso il sorpasso in testa dell'Atletico Madrid, con un punto in più e ancora due gare da recuperare rispetto a Portu e compagni che ora sono secondi.

Sconfitta amara per l'AZ Alkmaar che dopo il pari contro il Napoli nell'ultimo giovedì europeo aveva esonerato a sorpresa Arne Slot: la squadra olandese è stata battuta a domicilio dal Groningen, che ha rimontato il gol iniziale di Koopmeiners. Sorride invece il Rijeka di Rozman che conferma il momento positivo: i croati hanno battuto in trasferta l'Hajduk Spalato superandoli in classifica e avvicinandosi al podio.

Ultimo aggiornamento: 12:19

