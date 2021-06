Napoli, Rrahmani non si ferma mai: allenamento in piscina a Mykonos

Tempo di vacanza per Amir Rrahmani, il difensore del Napoli che sta godendosi le settimane lontano dal campo a Mykonos, dopo essere rientrato in patria per qualche giorno dopo le fatiche in stagione. Per l'ex Verona, però, non è mai tempo di riposare: l'azzurro ha postato sui social alcune immagini dei suoi allenamenti con vista spettacolare sull'isola greca. Il modo migliore per non perdere il ritmo in vista del rientro al lavoro.