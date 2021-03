Rrahmani chiamato dal Kosovo: sta recuperando dall'infortunio

Nella lista dei convocati in nazionale del Napoli si aggiunge anche Amir Rrahmani, il difensore azzurro che è stato inserito da Bernard Challandes tra i selezionati del Kosovo per il prossimo stop internazionale. La squadra kosovara giocherà contro la Lituania in amichevole, poi contro Svezia e Spagna per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Da valutare, però, le condizioni dell'azzurro: Rrahmani è infatti alle prese con l'infortunio muscolare che gli ha impedito di giocare contro il Milan e lo terrà fuori anche con la Roma domenica.

Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Bernard Challandes e ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për tri ndeshjet e këtij muaji; miqësoren kundër Lituanisë, dhe dy duelet kualifikuese për Botërorin “Katari 2022” kundër Suedisë, më 28 mars dhe kundër Spanjës, më 31 mars. pic.twitter.com/9Y7AANhm4L — FFK (@FFK_KS) March 17, 2021

Ultimo aggiornamento: 08:43

