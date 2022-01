Live Napoli-Salernitana 1-0 Var convalida gol di Juan Jesus

Napoli-Salernitana si gioca: Spalletti ha tenuto alta la concentrazione degli azzurri in questi ultimi giorni di incertezza per evitare cali di tensione nel derby di oggi pomeriggio al “Maradona”. La settimana di preparazione è stata esattamente uguale alle altre: a Castel Volturno la squadra ha avuto una grande attenzione per la sfida contro i granata, ultimi in classifica. Napoli che nel 2022 ha ripreso a marciare a ritmi alti con sette punti in tre partite ed è chiamato in casa a confermare i passi avanti con la Sampdoria, dopo le due sconfitte consecutive di fine 2021 contro Empoli e Spezia. Sei punti persi contro le piccole, proprio sotto questo aspetto gli azzurri non potranno più a sbagliare a cominciare da oggi contro la Salernitana: i granata all’andata all’”Arechi” misero in difficoltà il Napoli cedendo solo per il gol di Zielinski, anche se oggi saranno falcidiati da numerosissime assenze.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA SOCIAL Napoli-Salernitana, live tweet di Anna Trieste LA NOVITÁ Napoli, la maglia flames è prima su Amazon: utilizzata in 2... L'INTERVISTA Salernitana, Sabatini a 360 gradi: ​«Spalletti il mio genio...

La partita in diretta

Napoli in campo con la nuova maglia fiammante. Salernitana in completo bianco. Zielinski ci prova di testa in avvio, non va. Gli azzurri fanno la partita, Colantuono si difende. Mario Rui ha una chance su punizione, Belec respinge. Quindi è Fabian a tirare di sinistro ma c'è la parata.

Le formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Elmas, Zielinski, Lozano; Mertens. A disp.: Ospina, Marfella, Ghoulam, Malcuit, Tuanzebe, Zanoli, Demme, Insigne, Osimhen, Petagna, Politano.

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gagliolo; Delli Carri, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Kechrida; Bonazzoli, Vergani. A disp.: Russo, Guerrieri, Jaroszynski, Simy, Cannavale, Motoc, Russo, Perrone, Iervolino, Guida.