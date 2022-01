Napoli-Salernitana, Ospina è pronto per il derby e la sua Colombia

David Ospina ha ripreso a lavorare parzialmente in gruppo, buoni segnali in vista di un suo recupero contro la Salernitana. Il portiere azzurro è stato convocato dalla Colombia per le sfide di qualificazioni mondiali contro Cile e Argentina, quindi da lunedì si dovrà poi aggregare alla sua nazionale. La certezza della sua disponibilità per le partite della nazionale si potrà avere proprio se Ospina sarà disponibile già per il match contro la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati