Osimhen porta a casa il pallone: «Ogni esultanza è per mia figlia»

La prima tripletta con la maglia del Napoli per Victor Osimhen, l'attaccante azzurro che si è preso la scena al Maradona nel 4-0 con cui gli azzurri si sono sbarazzati del Sassuolo: «Congratulazioni alla squadra, sono contento di aver dato una mano a loro per la vittoria e per i gol, voglio continuare a godermi questo momento» le parole del nigeriano, che ha dedicato tutte le reti alla figlia nata da poche settimane.

«L’esultanza è per mia figlia. È la mia vita, ogni volta che segno lo dedico a lei» ha continuato Osimhen, ora pronto alla prova Liverpool in Champions League «Il miglior momento da quando sono a Napoli? Quest’anno Spalletti mi sta dando maggiore fiducia e questo mi fa dare il massimo in campo. Sono tornato da infortuni importanti in passato e non è facile, l’ho fatto anche stavolta e ne sono felice».