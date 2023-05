Napoli, lo scudetto degli ex: da Lavezzi a Cavani tutti fanno festa

Non solo Lorenzo Insigne, il primo a fare i complimenti alla sua ex squadra dopo la vittoria dello scudetto. Il trionfo azzurro è stato festeggiato da tanti ex che hanno voluto celebrare anche da lontano un pezzettino di storia. «Per questa eredità e per tutti i bel momenti vissuti vi voglio fare gli auguri e complimentti per questo nuovo titolo. Meritate questo e molto di più» le parole di Edinson Cavani, così come il suo ex compagno Lavezzi: «Mi sento nel dovere de ringraziare la gente che ha fatto di un sogno una realtá... che renda il popolo napolitano possa rendersi orgogliosi e felice. Meritate di festeggiare e onorare la gente che ha regalato una felicità genuina, tramite il calcio» le parole dell'argentino.

Ma anche ex più recenti hanno celebrato la squadra di Spalletti. «Campion3» ha scritto sui social Faouzi Ghoulam, in rete anche Kalidou Koulibaly ha applaudito il trionfo azzurro. «Congratulazioni ai miei ex compagni e alla città: uno scudetto meritatissimo» ha scritto invece Fabian Ruiz. «Sono così orgoglioso» le parole di Dries Mertens, recentemente tornato a Napoli con la sua famiglia.