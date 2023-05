Festa scudetto Napoli, distrutta la recinzione della fontana del Carciofo

I festeggiamenti notturni di tutta Napoli per lo scudetto sono stati per larga parte disciplinati ma non sono mancati episodi poco piacevoli come quello che ha riguardato la famosa Fontana del Carciofo, punto di riferimento per i napoletani nella centrale piazza Trieste e Trento, un monumento legato a doppio filo con la squadra di calcio visto che la sua costruzione fu fortemente voluta da Achille Lauro, ex sindaco ma anche ex presidente del Napoli tra gli anni '40 e '60.

I tifosi che hanno preso d'assalto il centro città si sono riversati per ore sulla Fontana, distruggendone la recinzione esterna e anche parte del manto erboso che la accompagnava. I danni saranno valutati questa mattina, dopo ore di festeggiamenti in città.

Anche nella vicina piazza del Plebiscito danneggiate le impalcature a protezione dei lavori strutturali che sono portati avanti in queste settimane alla facciata di Palazzo Reale.