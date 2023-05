Napoli-Sampdoria, biglietti esauriti su Ticketone: «Truffa ai tifosi, chiediamo risarcimento danni»

Il caos biglietti per Napoli-Sampdoria non smette di far parlare. E le lamentele dei tifosi ora diventano azioni legali. «Purtroppo il sistema è una truffa, spero prima o poi si accertino le cause e responsabilità di quanto accadde da anni sotto gli occhi di tutti ed anche in danno dello stessa società calcio napoli e si indaghi seriamente anche su questi siti di ticketing e sul secondary ticketing» le parole di Angelo Pisani, legale e presidente del Club Napoli Maradona, punto di riferimento per tanti tifosi del club azzurro. 4

«Il calcio è la punta dell'iceberg, quello che succede con i concerti è altrettanto, se non più, vergognoso e i consumatori sono le vittime» ha continuato. «I responsabili devono pagare e fare i conti con la Giustizia abbiamo organizzato un pool di legali e consulenti informatici per monitorare quanto sta accadendo e studiare come tutelare i diritti dei tifosi trascinati in un sistema infernale e ingiustificabile.

Oltre a richiedere il risarcimento di tutti i danni, chiederemo per ciascun titolare anche il rimborso di quanto speso per la sottoscrizione della fidelity card, imposta per comprare dei biglietti sempre introvabili».

Puntuale la replica di TicketOne, che in una nota prova a chiarire: «Ieri alle 15, all’inizio delle vendite della partita Napoli-Sampdoria, in presenza di un record di accessi dovuto alla straordinarietà dell’evento è stata rilevata simultaneamente una parte di traffico anomalo. Questo ha generato una pressione sul sistema di biglietteria che, ricevendo questo tipo di sollecitazioni improprie, ha fatto scattare i meccanismi di protezione. Contemporaneamente sono stati registrati episodi di bypass impropri delle code di attesa. Dopo tre ore, grazie all’intervento dei nostri tecnici, la situazione è ritornata alla normalità». Nel chiarire che non vi sono stati accessi fraudolenti al sistema né sottrazioni di alcun dato, dunque, TicketOne «si scusa per l’inconveniente e assicura che sono già in corso interventi di adeguamento dell’infrastruttura informatica per evitare che si ripetano episodi analoghi».