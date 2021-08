Napoli, Seri può essere un'opzione: il Fulham lo ha messo in vendita

Dopo le grandi stagioni con la maglia del Nizza, Jean Michael Seri è ora in cerca di una nuova avventura. Le ultime annate con le maglie di Fulham e Galatasaray non hanno entusiasmato e anche il prestito al Bordeaux non ha cambiato l'inerzia delle prestazioni. Il club inglese ora vuole venderlo e secondo Footmercato anche il Napoli può prenderlo in considerazione.

Il nome di Seri era tra i preferiti del Napoli dopo l'esperienza francese, ma le distanze contrattuali non hanno mai concluso l'affare. Nell'ultima stagione in prestito al Bordeaux, Seri ha giocato 12 partite, nove volte titolare. Nato a Grand-Béréby, in Costa d'Avorio, nel 1991, il contratto con il Fulham - che lo ha già messo in lista per la cessione - scadrà nella primavera del 2022.