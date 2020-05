Primo giorno di allenamenti individuali facoltativi. Ecco Ospina al lavoro.



Il primo ad arrivare, di buon mattino, è stato il vice presidente, da settimane ormai presenza fissa a Castel Volturno e stavolta in attesa della squadra per la prima volta, insieme con Gennaro Gattuso che ha ovviamente anticipato tutto il gruppo.Il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno due mesi dopo l'ultima volta, allenamenti opzionali e divisi per fasce: alle 10 arrivano i portieri, con(le cui immagini sono state già condivise dal club sui social) ad aprire le danze degli arrivi, poi via via tutto il resto del gruppo per il turno delle 12. Demme di corsa, il capitanoa dare il cambio ai portieri.Il difensore greco ne approfitta per una chiacchiera con Meret prima di entrare in campo in un Centro Tecnico blindato sin dalle prime ore di giornata. Politano e Zielinski chiudono il primo gruppo di allenamento: 12 calciatori da dividere sui tre campi presenti in modo da rispettare le distanze.