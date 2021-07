Napoli, comincia l'era Spalletti: oggi a Castel Volturno con ADL

Primo contatto di Spalletti oggi con quella che sarà la sua nuova casa, il centro sportivo di Castel Volturno: il nuovo allenatore del Napoli arriverà intorno alle 12.30 e s'incontrerà con il presidente De Laurentiis, i due potrebbero arrivare insieme o vedersi direttamente lì alla struttura dove gli azzurri si alleneranno da metà agosto in poi in vista del via al nuovo campionato. Briefing sulla struttura e una chiacchierata di calciomercato...

